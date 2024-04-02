شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل يشيد بجرافيك مسلسل جودر: أحسنتم ونواصل الاستمتاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج محمد فاظل بـ مسلسل جودر للنجم ياسر جلال وخاصة الجرافيك الذى يزين أحداث العمل، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إلى شركة Aroma، الأستاذ تامر مرتضى وكل العاملين فى الشركة من فنانى الجرافيك، أحسنتم جميعا فى جودر ونواصل الاستمتاع".

مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة، وينتمى إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسلاً من أضخم إنتاجات موسم دراما رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.