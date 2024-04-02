شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وخلال الأحداث تبين أن غادة عبد الرازق حامل عندما شعرت بدوار شديد وألم في بطنها، وقررت أن تختبر الحمل، لتجد نفسها حامل ويؤكد الطبيب المعالج لها الحمل.

ومع تطور الأحداث اشتعلت الإثارة بين غادة عبد الرازق وزوجها محمد علاء جمايكا خاصة بعدما رفض الأخير مساعدتها في إقناع والده بالتنازل عن المحاضر المقدمة ضد عفاف، ليتسأل الجمهور.. هل تخبر غادة عبد الرازق زوجها بحملها في الحلقات المقبلة من صيد العقارب؟

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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