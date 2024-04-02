شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة سيطرت حالة من الاستسلام والانهزامية على ياسين "أمير كرارة" خلال أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى، بسبب كل الظروف التي واجهها وجاءت كلها ضده، وتحاول جمالات "رحاب الجمل" أن تهون عليه، إلا أن ياسين يفكر بشكل كبير في الهروب تماماَ من مصر والسفر إلى أوروبا، حيث يريد أن يعيش في جو هادئ وبدون ظلم.

وجدير بالذكر أن صناع مسلسل بيت الرفاعى قد انتهوا من تصويره بعدما استغرق تصوير المسلسل ما يقرب من 3 أشهر كاملة، صور فيها المخرج أحمد نادر جلال في عدة مناطق متفرقة في القاهرة وخارجها، كما صور في مدينة المنيا.

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