شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ محمد العمروسى بعد تركيب دعامة فى القلب بحفل إفطار الملحن مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الملحن مدين، وزوجته على دعوة أصدقائهما فى عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار بمنزلهما، وكان فى مقدمة الحاضرين النجم تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال، وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، ليلى زاهر، وهشام جمال ومحمد جمعة، فيما حضرت المطربة مى فاروق، وخطيبها الفنان محمد العمروسى وظهر بصحة جيدة بعد خضوعه لعملية تركيب دعامة في القلب.



وجمع أيضا كل من الموزع توما وأحمد إبراهيم،وأحمد عادل، ووسام عبد المنعم، ومهندس الصوت والمنتج هانى محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، والمنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام اسماعيل، والشعراء بهاءالدين محمد، وتامر حسين، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمذيعة نور طلعت.

مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار



إفطار مدين



مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار



تامر عاشور ومي فاروق وأبرز النجوم يجتمعون في إفطار مدين



مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار



تامر عاشور ومي فاروق ومحمد العمروسى وأبرز النجوم يجتمعون في إفطار مدين