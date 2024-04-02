شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. محاولات صلح من والدة حسن لزوجته نهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، محاولات جديدة من والدة حسن مع زوجته نهي، من أجل إنهاء أزمتهما ومشاكلهم الأسرية وإعادتهم مرة آخرى لبعضهم، لتطلب الاولى من الثانية مساعدة زوجها في المرور من تلك الأزمة المادية.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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