شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. دياب يعلم بشك الطبيب فى إصابة نوال بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل مليحة حديث أدهم (دياب) مع والدته (ميرفت أمين)، عن حالة خاله (أشرف زكى)، لتخبره أن الدكتور يشك فى إصابة نوال زوجة خاله بمرض السرطان، وأنه قام بطلب منها العديد من التحاليل والأشعة، وتطلب منه أن يخبئ ذلك الخبر عن أخيه وبنات خاله حتى يتم كتب كتاب على (أمير المصري) وفريدة (مروة أنور) على خير.

وكانت شهدت الحلقة أيضا بحث هشام (على الطيب) عن مليحة (سيرين خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة)، خاصة بعد إغلاق هاتفها وعدم عودتها إلى مكان سكنها، وعندنا يعود إلى أخته يخبرها أنه لم يجدهما ولكنه وصى على هدية خصيصا من أجل مليحة.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان