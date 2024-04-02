شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. أمينة تجري عملية تجميد البويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، لقاء جديدا بين مروان وليلى في أحد الكافيهات ليتحدثا عن آخر تطورات الوصول لابنهما الحقيقي، بعد أن اكتشف مروان ذهاب ليلي إلى الإسماعيلية للقاء بعض من الممرضات اللاتي عملن في تلك الفترة الزمنية التي ولد فيها الطفل عمر.

كما شهدت الحلقة إجراء "أمينة" صديقة ليلي عملية تجميد البويضات التي كانت ترغب في إجرائها بسبب تأخر سن زواجها، بينما طلب منها "حسن" التواجد معها داخل المستشفى لترفض الأولى مشاركته.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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حسن في الحلقة الثامنة