شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23 .. نور إيهاب تقابل تامر يسرى بترتيب من أخيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بخروج عمر - إبراهيم طلبة، مع أخته فرح - نور إيهاب، وكان قد اتفق مع أدهم - تامر يسرى أن يأتي ويجلس مع فرح - نور إيهاب ويحاول معالجتها من الإدمان، وبالفعل حدث المتفق عليه واستغل عمر الفرصة وتحجج بأنه نسى هاتفه بالعربية وتركهما سوياً وانصرف.

وتوالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، فبعدما ذهبت صدفة لتعيد فرح - نور إيهاب، لأهلها، وجدت عندهم معتز - فراس سعيد، ففضحت أمره أمامهم وعلاقته بمنار - ميار الغيطي، واتهمتها منار أنها سبب كل السوء الذي حدث لها، وأهانتها هالة - سلوى خطاب، وكانت صدفة تنتظر أن يدافع عنها أبوها - خالد الصاوي، لكنها تفاجأت بأنه قام بطردها من المنزل وأمرها أن تبعد عنه وعن أولاده.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.







