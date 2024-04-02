شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8 .. دياب يقرر الزواج ويخبر والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل مليحة قيام أدهم (دياب) بالتحدث مع والدته (ميرفت أمين) عن رغبته فى إسعادها وقراره النهائي بالزواج، ولكن تنتهى أحداث الحلقة عندما تسأله والدته عن هوية من يريد أن يتزوجها.

وكانت الحلقة 8 من مسلسل مليحة شهدت ذهاب مليحة (سيرين خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة) إلى منزل أدهم (دياب)، للاطمئنان عليه وشكره على مساعدة جدها عند المعبر، ويكون في استقبالهما أدهم وعائلته.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



