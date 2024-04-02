شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23.. هشام منصور يقع مغشيا عليه بعدما عرف خبر زواج ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث واجه أمين - هشام منصور، ابنه بعد معرفته خبر زواجه من نوجة - رباب ممتاز، وقال لهم صاصا - أحمد أبو زيد، إنه وافق على الزواج منها لأنها معها نقود كثيرة وستحقق أحلامه، وهنا أنصرف أبوه من المجلس، وقال إنه سيخرج ليشم هواء، ولم يكمل خطوتين حتى وقع مغشياً عليه، وقاموا على الفور بنقله للمستشفى.

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، كثيرا من الأحداث، حيث ذهب عمر - إبراهيم طلبة، لبيت صدفة - ريهام حجاج، وتفاجأت به أمامها وهي تضرب جارتها نوجة - رباب ممتاز، وطلب منها أن يتحدثا سوياً وبالفعل نزلا من المنزل، وحكت له صدفة عن كل شيء في حياتها وعن قصتها مع والده، وعندما سألها لما ظهرت في هذا الوقت تحديداً، أجابته انها لم تكن تنوى الظهور أبداً لأنها تعرف شر والدها، ولكن بعدما خطفها والدها- خالد الصاوي، أضطرت أن تقول له الحقيقة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 23