شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. مقتل أحمد جمال سعيد وانهيار والدته سيمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطعن "ولاء" مي القاضي"معتز" بالسكين ببطنه أثناء خروجه من غرفة "سميحة" سيمون، بعد سماع تسجيل صوتى يجمع بينهما، كما كشفت الحلقة عن مفاجأة بعد صريخ "سميحة" بأنه ابنها، والذى كان أمراً مفاجئا لكل المشاهدين.

وانهارت "سميحة" على مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد، فيما أشاد "حسن ضرغام" أحمد ماهر بما فعلته ابنته "عايدة" غادة عبد الرازق.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، انفعال "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بسبب اختفاء ابنه "سامح" من المنزل، وذهب للبحث عنه، ولكن الحلقة كشفت عن ذهاب "سامح" إلى الديلر للحصول على المخدرات منه.

وذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، إلى "حسن ضرغام" فى منزله وقاما بتهديد بعضهما، وقام كلاهما برفع الأسلحة في وجوه بعضهما.

وقامت "عايدة" غادة عبد الرازق، بتهديد "إسماعيل الغول" رياض الخولى، أُثناء بحثه عن ابنه حيث ظن إنها عثرت عليه، لتخبره بأنها لم تجده ولكنها ستجده قريباً وإنه سيكون آخر يوم بعمره.

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