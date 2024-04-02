شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فؤاد: تامر حسنى دعمنى ماديا ومعنويا فى مرضى وزعلت من مدحت صالح والحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكى المطرب طارق فؤاد، على الهواء بسبب حديثه عن فترة مرضه التي امتدت من عام 2016 حتى عام 2020، قائلا: "في ناس كتير وقفت معايا ولن أنسى لهم الموقف، وتامر حسني اللي سفرني أتعالج برة".

وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "تامر حسني من أطيب القلوب وإنسان جميل ووقف معايا ماديا ومعنويا، طما دعمني في فترة مرضي محمد الحلو وأحمد بدير.. الحلو كان كل شهر بيديلي ظرف، لكن زعلت من مدحت صالح لأننا عشرة عمر، والحلو هو المطرب الوحيد اللي سأل عني".

وتابع المطرب: "الفنان أحمد زاهر وقف معايا، كنت متوقع من مدحت صالح وعلي الحجار يقفوا جنبي، لكن محدش سأل عليا في التليفون خالص، ولكن دلوقتي بحبهم، وكل جمعة ببعت لهم رسالة جمعة مباركة ومش بيردوا عليّ أبدا ومستمر أبعت".