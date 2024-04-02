شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23.. زوجة فراس سعيد تذهب لبيت خالد الصاوي وتكشف حقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث خلال الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اتفق فؤاد- خالد الصاوي، مع سكرتيرته بأن تذهب لزوجة معتز- فراس سعيد، وتبلغها أنه يريد التزوج عليها، وتعطيها عنوان منزله حتى تضبط زوجها هناك، وبالفعل ذهبت زوجة معتز وفضحته أمام منار- ميار الغيطي، وهالة- سلوى خطاب، وهددته وانصرفت.

وكشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث واجه أمين- هشام منصور ، ابنه بعد معرفته خبر زواجه من نوجة- رباب ممتاز، وقال لهم صاصا- أحمد أبو زيد، إنه وافق علي الزواج منها لأنها معها نقود كثيرة وستحقق أحلامه، وهنا انصرف أبوه من المجلس وقال إنه سيخرج ليشم هواء، ولم يكمل خطوتين حتى وقع مغشياً عليه، وقاموا على الفور بنقله للمستشفى.



مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.







