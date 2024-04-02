شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. حبس مى القاضى بتهمة قتل أحمد جمال سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ألقى القبض على "ولاء" مي القاضي، بعد تسببها في مقتل زوجها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهب "إسماعيل الغول" إلى القسم واستفسر من المحامي ليخبره بأن "ولاء" اعترفت بكل شيء، كما حضر شقيقها "ياسين" محمد علاء، ولكن "إسماعيل الغول" قام بتعنيفه بعد علمه بأن ما حدث هو بتدبير من زوجته "عايدة" غادة عبد الرازق.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، قيام "ولاء" مي القاضي بطعن "معتز" بالسكين ببطنه أثناء خروجه من غرفة "سميحة" سيمون، بعد سماع تسجيل صوتى يجمع بينهما، كما كشفت الحلقة عن مفاجأة بعد صريخ "سميحة" بأنه ابنها، والذى كان أمراً مفاجئا لكل المشاهدين.

وانهارت "سميحة" على مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد، فيما أشاد "حسن ضرغام" أحمد ماهر بما فعلته ابنته "عايدة" غادة عبد الرازق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان