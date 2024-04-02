شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. ميرفت أمين تتوعد دياب بعد اكتشافها أمر الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرف مليحة (سيرين خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة) على عائلة أدهم (دياب)، خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل مليحة، ويصر أدهم على بقائهما لتناول الطعام معهم، وأثناء حديثهم تخبر ألطاف حنان (ميرفت أمين)، أن أدهم كان له دور كبير لينجو من الانفجار الذي استهدف الأتوبيس عند معبر السلوم، وهو الأمر الذي كان يخفيه أدهم عن والدته لتتوعده بسبب إخفائه عنها.

شهدت الحلقة 8 من مسلسل مليحة العديد من الأحداث، وكانت البداية من ذهاب مليحة (سيرين خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة) إلى منزل أدهم (دياب)، للاطمئنان عليه وشكره على مساعدة جدها عند المعبر، ويكون في استقبالهما أدهم وعائلته.



أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مليحة الحلقة 8