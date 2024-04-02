بأنوثة و جمال.. تيا ديب تعايد متابعيها بعيد الفصح بإطلالة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب بأخر إطلالة لها على الجمهور بصور إستعرضت فيها جمالها و أنوثتها المميزة، حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الأسود من دون أكمام سترابليس، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من هلاله جمال وجهها، و عايدت الجمهور بمناسبة عيد الفصح المجيد.



وكانت عايدت تيا ديب والدتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا عندما كانت طفلة صغيرة، مع والدتها نوال، على أنغام أغنية "يا تيا"، التي كانت أطلقتها نوال عندما أنجبت تيا، التي علقت على الفيديو: "عيد أم سعيد لأكثر شخص مفضل لدي، أحبكِ حتى القمر ذهاباً وإياباً".

