طارق فؤاد باكيا: "شيرين عبدالوهاب قفلت في وشي السكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المطرب طارق فؤاد موقفا جمعه مع المطربة شيرين عبد الوهاب أثناء عيد ميلاده.

وقال فؤاد، ببرنامج "العرافة"، إن أحد الأطباء الكبار في مجال الأنف والأذن والحنجرة، أخبره بأنه ذاهب إلى شيرين عبد الوهاب، وحينما علم بذلك طلب منه أن يهاتفه عند وصوله لشيرين حتى يتحدث معها أمام أهله ويتباهى بتلك المكالمة في عيد ميلاده.

وأوضح فؤاد، أنه فوجئ أثناء مكالمته للطبيب يوم عيد ميلاده، بأن شيرين أغلقت المكالمة وهو على الهاتف.

وروى "فؤاد" تفاصيل تلك الليلة التي لا ينساها، قائلا: "شيرين عبد الوهاب كانت نجمة كبيرة أوي، وفيه دكتور أنف وأذن وحنجرة كان عندي في البيت وقالي أنا رايح لشيرين، قلت له كلمني من هناك علشان أتباهى قدام أخواتي بالمكالمة.

وتابع: "بعد شوية اتصلت بيه قلت له إحنا خلاص هنطفي الشمع، فجأة لقيت واحدة قفلت في وشي السكة، قلبي اتوجع وقتها، لكن حاليا مش شايل منها خالص كان موقف بايخ يمكن بس الله أعلم بظروفها وقتها".

وبشأن خلافه مع المطرب مدحت صالح، فأضاف أنه كان يتعمد تجاهله وعدم السؤال عليه وقت مرضه، موضحا: "زعلت من مدحت صالح لأنه تجاهلني، وعمره ما طلع في مرة قال إن طارق فؤاد أول واحد رحت له، وقلت له أنا عايز أغني، دي حاجة مش هتقل منك، اللي الناس متعرفوش إن مدحت صالح ده قريبي ابن عمي".