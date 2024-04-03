تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل مسرحية "الصندوق الأحمر" لـ ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل مسرحية "الصندوق الأحمر" للنجمة ليلى علوي، والمقرر عرضها في جدة.

ونشر آل الشيخ، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوي تعرض على مسرح كلية البترجي في جدة ضمن فعاليات العيد من 13 حتى 17 أبريل 2024".

على جانب آخر، يواصل تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.