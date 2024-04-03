شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23.. أمير كرارة يطلب الزواج من ميرنا جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بلقاء ياسين "أمير كرارة" وسامية "ميرنا جميل" ويفاجئها بأنه سيسافر ويرسل يأحذها بصفتها زوجته، وسط فرحة وزهول من سامية التي لا تصدق ما يقوله، ليؤكد ياسين لها أنه يحبها ولن يجد مثلها قى جدعنتها ووقوفها بجانبه طوال الوقت ويتغزل فيها.

المشهد ينتقل بعد ذلك حيث يجلس ياسين مع أخته جمالات "رحاب الجمل" وأخيه يحيى "تامر نبيل" ، ويقرر توزيع الدولارات التي حصل عليها من خزنة والده، حيث يعطى جمالات مبلغا كبيرا حتى تشترى لنفسها شقة وتقيم فيها، وينصح يحيى بفتح مكتب محاماه والابتعاد عن فاروق "أحمد رزق" ولكنه يصر على إنقاذ رقية "ملك قورة" منه أولاً.

وبدأت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى بجلسة بين الضابط أحمد وفاروق، حيث تم استدعائه لسؤاله عن الخادمة نسمة "حنان فكري" وسبب تواجد رقمه على تليفونها قبل وفاتها، ويؤكد فاروق أن نسمة اتصلت به قبل وفاتها لتسأله إذا كان قد أرسل شخص يسأل عليها.

سامية "ميرنا جميل" تعيش حالة حزن كبيرة منذ أن قرر ياسين "أمير كرارة" السفر وترك مصر، وقلقها من عودته إلى طليقته هند "إيناس كامل"، إلا أن جمالات "رحاب الجمل" تطمأنها وتؤكد لها أن ياسين أغلق أمر طليقته هند تماماً ولا يفكر تماماً في العودة إليها مرة أخرى، لتعود الضحكة ألى وجه سامية مرة أخرى.

وكشفت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى أن إقامة ياسين وزوجته هند في شقة صغيرة وتصميم ياسين عليها وعدم الإقامة مع عائلته في الفيلا كان سبباً من أسباب طلاقهما، حيث يظهر الثنائى يتحدثان سوياً في هذا الأمر وتصر هند على ترك الشقة الصغيرة التي يعيشا فيها والعيش في فيلا الرفاعى، ولكن ياسين يصر على العيش بعيداً عن والده لتخيره هند بينها وبين الشقة الصغيرة التي يعيش فيها وتطلب الطلاق.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.















