مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23.. ياسين يعوض عفيفى ويحيى يترك فاروق

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بذهاب ياسين "أمير كرارة" للمعلم عفيفى "صبرى عبد المنعم، ويعتذر على تسببه في حرق المصنع وإهماله له بسبب انشغاله في أمور أخرى، ويعطيه أموالا كثيرة لتجديد المصنع وإحضار مكن جديد لتشغيله مرة أخرى ويبلغه بأن بذرة "إبراهيم السمان" سيكون الشريك في المكنة الجديدة ويعطى سعيد أيضاً مبلغ من الدولارات.

المشهد ينتقل إلى شركة الرفاعى للسياحة، حيث يحيى "تامر نبيل" يخبر فاروق "أحمد رزق" بتركه العمل معه في شركه السياحة وفتح مكتب محاماة والعودة إلى عمله مرة أخرى، لأنه لم يجد نفسه في السياحة وفى نفس الوقت سيترك المنزل ويعيش في شقة بالإجار، ليندهش فاروق من تصرف يحيى خاصة بعدما طلب منه إعطائه ورقة إخلاء طرف من العمل في الشركة.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى لقاء ياسين وسامية "ميرنا جميل" ويفاجئها بأنه سيسافر ويرسل يأحذها بصفتها زوجته، وسط فرحة وزهول من سامية التي لا تصدق ما يقوله، ليؤكد ياسين لها أنه يحبها ولن يجد مثلها قى جدعنتها ووقوفها بجانبه طوال الوقت ويتغزل فيها.

المشهد ينتقل بعد ذلك حيث يجلس ياسين مع أخته جمالات "رحاب الجمل" وأخيه يحيى "تامر نبيل" ، ويقرر توزيع الدولارات التي حصل عليها من خزنة والده، حيث يعطى جمالات مبلغ كبير حتى تشترى لنفسها شقة وتقيم فيها، وينصح يحيى بفتح مكتب محاماه والابتعاد عن فاروق "أحمد رزق" ولكنه يصر على انقاذ رقية "ملك قورة" منه أولاً.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



