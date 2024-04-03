شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23 .. النيابة توجه تهمة قتل نسمة إلى ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يجلب ياسين شبكة ذهب إلى سامية "ميرنا جميل" بعدما رفضت الحصول على الأموال من جمالات، فقرر إعطاءها هذه الأموال في صورة ذهب حتى تؤمن مستقبها، وسط فرحة هستيرية من سامية.

الضابط أحمد يخبر يحيى بأن أم نسمة تعرفت على صورة ياسين واعترفت بأنه زارهم وسأل على نسمة، ليكون هو المتهم الأول في قتل نسمة، ولكن يحيى يحاول توضيح بعض الأمور حتى يبحث الضابط أحمد وراء الموضوع، وفى نفس الوقت هند تصر على السفر مع ابنتها للخارج رغم رفض زوجها صلاح الذى يطلقها.

يحيى "تامر نبيل" يخبر فاروق "أحمد رزق" بتركه العمل معه في شركه السياحة وفتح مكتب محاماة والعودة إلى عمله مرة أخرى لأنه لم يجد نفسه في السياحة وفى نفس الوقت سيترك المنزل ويعيش في شقة بالإجار، ليندهش فاروق من تصرف يحيى خاصة بعدما طلب منه إعطائه ورقة إخلاء طرف من العمل في الشركة.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى لقاء ياسين وسامية "ميرنا جميل" ويفاجئها بأنه سيسافر ويرسل يأحذها بصفتها زوجته، وسط فرحة وزهول من سامية التي لا تصدق ما يقوله، ليؤكد ياسين لها أنه يحبها ولن يجد مثلها قى جدعنتها ووقوفها بجانبه طوال الوقت ويتغزل فيها.

المشهد ينتقل بعد ذلك حيث يجلس ياسين مع أخته جمالات "رحاب الجمل" وأخيه يحيى "تامر نبيل" ، ويقرر توزيع الدولارات التي حصل عليها من خزنة والده، حيث يعطى جمالات مبلغ كبير حتى تشترى لنفسها شقة وتقيم فيها، وينصح يحيى بفتح مكتب محاماه والابتعاد عن فاروق "أحمد رزق" ولكنه يصر على انقاذ رقية "ملك قورة" منه أولاً.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23