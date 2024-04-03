شكرا لقرائتكم خبر عن "فرصة حياة" تكرم تامر حسنى بعد تبنيه حالة الطفل مصطفى المصاب بمرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى الفنان تامر حسني حالة الطفل مصطفى وليد المصاب بمرض نادر في جهازه الهضمي الذي تم تغييره وزراعته بالكامل خارج مصر، وعاد الطفل إلى مصر بحالة شفاء أقرب بالمعجزة الإلهية، لشدة صعوبة مرضه ولجميع تنبؤات العملية بالفشل من أكبر الدكاترة المتخصصين في العالم.

ويُكتب الشفاء لهذا الطفل الصغير وكان الفنان تامر حسني أحد أسباب الشفاء بعد تبرعه ومناشدة وزارة التضامن لفتح رقم حساب للتبرع لمصطفى، وبالفعل استجابت الوزارة مع جمعية فرصة حياة التى اهتمت وراعت الطفل مصطفى من أول يوم حتى الآن، وما زال الطفل تحت مظلة جمعية فرصة حياة، وسيظل حتى يتعافى بنسبة 100٪؜، واليوم كرمت الجمعية النجم تامر حسني على مشواره الإنساني معهم منذ 4 سنوات، وأيضاً على تقديمه لفيلم (مش أنا)، وكان يتحدث عن صعوبة مواجهة الأمراض النادرة، وكيفية علاجها أو المعايشة معها بتقبل وسلام داخلى.