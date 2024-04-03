شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عسر: معركة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين احتاجت الكثير من التحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين عسر مدير تصوير مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" معلومات جديدة عن معركة الحلقة الـ 23، حيث صرح قائلا: "تكنيك المنجنيقات في الهجوم في معركة الحلقة 23، كانت فكرة جديدة وغريبة، ومش بس كده، بس هي فكرة على مستوى التنفيذ صعبة، وبالتالي تنفيذها بيحتاج تحضير كتير، وأسئلة كتير، وبنبقى محتاجين نفهم ده بيتعمل إزاى".

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين أمر حسن الصباح لـ يحيى بإعدام زيد بن سيحون، وذلك عقب محاكمة زيد بتهمة الخروج من الملة حسب ادعاء الحشاشين، خاصة بعدما اعترف الجميع أن حسن الصباح يظن أنه إله ويضلل الجميع وبالتالي لا يستغرب حكم عبيده عليه بالموت.

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 23، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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