شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أنور عن مشاركتها فى جودر: فخورة إنى فى عمل بهذه القيمة والتميز والإبهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هالة أنور عن مشاركتها في أحداث مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال، الذي يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2024، مؤكدة أنها فخورة بكونها جزءا من عمل بهذه القيمة والتميز والإبهار.

وكتبت هالة، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله مسلسل جودر (ألف ليلة وليلة)، ألف شكر بعد ربنا للمايسترو والقائد المحترم اللى مش جديد عليه الإبداع المخرج الأستاذ إسلام خيرى وجميع الكرو، اللى كل واحد فيهم أبدع فى تخصصه".

وأضافت هالة: "بجد فخورة إنى أكون فى عمل بالقيمة والتميز والإبهار ده، وشكرا للإنتاج الضخم اللى قدم كل شيء على أعلى مستوى".

هالة أنور

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.