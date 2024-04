شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23.. خلاف بين ياسين وهند بسبب سامية قد تلغى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقرر ياسين "أمير كرارة" شراء قطعة أرض كبيرة باسم جمعية خيرية مع بناء فيها مستوصف للعلاج المواطنين بالمجان، وفى نفس الوقت يأتى يحيى "تامر نبيل" إلى ياسين مرة أخرى ويخبره بأن النيابة اتهمته فى قتل نسمة.

المشهد ينتقل إلى منزل الرفاعى، حيث يدور حديث بين فاروق "أحمد رزق" ورقية "ملك قورة" حول رغبة والدته ناهد بأن يخبر الناس كلها بأنها والدته، وتقول رقية له إن هذا الموضوع لا يصح أن يعرفه الناس بسبب انه كبير عائلة الرفاعى هذا الأمر سيكون ضده وليس فى صالحه .

ياسين يستعد للسفر وينتظر ابنته حبيبة حتى يودعها لتأتى هى ووالدتها هند "إيناس كامل" التى تعرف بأن سامية "ميرنا جميل" ستسافر إلى ياسين بعد ذلك وتنفعل غاضبة وتتحدث مع ياسين الذى يخبرها بأنه لم يعدها بالعودة لها ولم يطلب منها أن تنفصل عن زوجها، لتقرر عدم السفر وتهدده بأنه لن يرى ابنت مرة أخرى.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى إخبار الضابط أحمد ليحيى "تامر نبيل" بأن أم نسمة تعرفت على صورة ياسين، واعترفت بأنه زارهم وسأل على نسمة، ليكون هو المتهم الأول فى قتل نسمة، ولكن يحيى يحاول توضيح بعض الأمور حتى يبحث الضابط أحمد وراء الموضوع، وفى نفس الوقت هند تصر على السفر مع ابنتها للخارج رغم رفض زوجها صلاح الذى يطلقها.

يحيى "تامر نبيل" يخبر فاروق "أحمد رزق" بتركه العمل معه فى شركه السياحة وفتح مكتب محاماة والعودة إلى عمله مرة أخرى لأنه لم يجد نفسه فى السياحة وفى نفس الوقت سيترك المنزل ويعيش فى شقة بالإجار، ليندهش فاروق من تصرف يحيى خاصة بعدما طلب منه إعطائه ورقة إخلاء طرف من العمل فى الشركة.

وخلال أحداث الحلقة التقى ياسين وسامية "ميرنا جميل" ويفاجئها بأنه سيسافر ويرسل يأحذها بصفتها زوجته، وسط فرحة وزهول من سامية التى لا تصدق ما يقوله، ليؤكد ياسين لها أنه يحبها ولن يجد مثلها قى جدعنتها ووقوفها بجانبه طوال الوقت ويتغزل فيها.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.