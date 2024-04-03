مسلم: "عمرو دياب صوته عادي وحسين الجسمي أقوى منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب مسلم عن رأيه في بعض الأصوات الموجودة مثل حودة بندق وعصام صاصا، قائلًا: "كل واحد ناجح في الحتة بتاعته، لكن أنا مش شايف نفسي معاهم وصنعت حتة ليا ومش عايز حد يخش فيها".

وأضاف "مسلم"، في لقائه ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء: "في أعلى من عمرو دياب برة مصر، بالنسبة لي حسين الجسمي أهم واحد في حياتي وأقوى صوت وأعلى من عمرو دياب فنيًا، لكن الهضبة طبعا أسطورة وتقيل بفعله وبالفن اللي بيقدمه ومش بيهمه حد ومش بيرد على حد ومش ظاهر، لأن الاختفاء هو سر نجاح الانسان".

وأكمل: عمرو دياب صوته عادي وأي حد يقدر يغني لعمرو دياب لأنه السهل الممتنع ودا سر نجاحه، لكن هو مش قوي صوتيًا".

وتابع: "أنا مش شايف حد بينافسني في المنطقة بتاعتي، ولما حد بيغني معايا حد بحط، وأنا عايز أنافس نفسي وعايز نفسي تكبر، مفيش حد حلمه بيخلص واللي بيطمع في شغله حاجة حلوة مش حاجة وحشة".

برنامج أسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر يوميا على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي أو شخصية عامة وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

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