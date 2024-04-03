برسالة مؤثرة.. جينيفر غارنر تعلن وفاة والدها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأميركية جينيفر غارنر عن وفاة والدها "ويليام جون غارنر" عن عمرٍ يناهز الـ85 عاماً.



ونشرت غارنر عبر حسابها الرسمي صور قديمة لها برفقة والدها الراحل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه رسالة مؤثرة أعلنت من خلالها وفاة والدها قبل أيام، وقالت: ""توفي أبي بسلام بعد ظهر يوم السبت".

وأضافت غارنر في تعليقها: "كنا معه نغني Amazing Grace وهو يغادرنا، رغم عدم وجود مأساة في وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً عاش حياة صحية ورائعة، إلا أنني أعلم أن الحزن أمر لا مفر منه، وينتظر في زوايا غير متوقعة".

وتابعت: "نحن ممتنون لسلوك أبي اللطيف وقوته الهادئة.. بسبب الطريقة التي كان يداعب بها بابتسامته، والطريقة التي اخترع بها دور كل فتاة صبورة دائمًا. ونحن ممتنون لأخلاقياته في العمل وقيادته وإيمانه".

وأعربت عن امتنانها للمجتمعات الطبية في المركز الطبي بمنطقة تشارلستون ومدينة الأمل، قائلة: "بالبنات والأحفاد، يهتفون لحبيبته آجيس، ويقود قاربًا، والأهم من ذلك كله — بجوار زوجته البالغة من العمر 59 عامًا، أمنا".

وختمت جينيفر رسالتها قائلة: "هناك الكثير لنقوله عن والدي - أنا وأخواتي لن ننتهي أبدًا من الحديث عن مدى روعته، لذا تحملوا معنا - ولكن اليوم أشارك هذه الذكريات مع تقديري للرجل اللطيف والرائع والأب والوالد. كان جده، وكذلك الإرث المحب الذي تركه وراءه".