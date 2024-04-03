شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 24.. هل سيتزوج رياض الخولى من دينا فؤاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد معرفة عرب السوركي - أحمد العوضي، خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بزواج عبد ربه - رياض الخولي، من حنان - دينا فؤاد، عندما أخبره محسن صديقه، فهل سيكون هناك أي رد فعل منه؟ وهل سيمنع هذا الزواج؟ هذا ما سنعرفه خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين.

وتوالت الأحداث بالحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث حدد عبد ربه - رياض الخولي، موعد زواجه من حنان - دينا فؤاد، في اليوم التالي، وعندما علم محسن - إبراهيم السمان، ذهب ليخبر عرب - أحمد العوضي، ووجد صباح - وفاء عامر، عنده، فأبلغهما الخبر وسط ذهولهما.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.