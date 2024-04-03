حادث مروّع يودي بحياة نجمة “سعودي آيدول”

غادرت عالمنا في الساعات الماضية نجمة برنامج “سعودي آيدول” الفنانة السعودية الشابة شوق أيمن، عن عمر يناهز ٢٦ عاماً وذلك إثر تعرضها لحادث سير مروّع أدخلت على أثره الى العناية المركّزة.

أعلن الخبر الحزين زميلها الفنان عيسى بن صالح عبر صفحته الخاصة على “إكس” وكتب: “إنتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول شوق أيمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها”. وأضاف:” كلنا فُجعنا بهذا الخبر .. الله يعوض شبابها بالجنة يارب ما شفنا منها إلا كل خير”.

فور إعلان الخبر عبّر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد على رحيل “شوق” المفاجىء، وأعادوا نشر العديد من مقاطع الفيديو من مشاركتها في برنامج سعودي ايدول حيث إشتهرت بجملة “الغلطة بعشرة” التي وجهتها لها الفنانة أحلام.