شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد عاشور.. مشخصاتى كبير ومعلم تمثيل فى مسلسل المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان الكبير مفيد عاشور نجم مخضرم وممثل يعطى ثقلا لأى عمل يشارك فيه، وفى رمضان العام الماضى كان متألقا فى مسلسل "سره الباتع" فى شخصية الشيخ يحيى، وهذا العام مستمرا فى تألقه وإبداعه فى مسلسل "المعلم" يقدم لنا شخصية "عم" المعلم وهى الشخصية التى يجسدها مصطفى شعبان، والشخصية التى يقدمها ظلت طوال الحلقات السابقة تحمل أسرارا، وهذا أظهره مفيد عاشور فى عينيه فى كل مشهد كان يجمعه بمصطفى شعبان أو بابنته سهر الصايغ.

شخصية مفيد عاشور فى مسلسل المعلم من أصعب الشخصيات فى أدائها لأنها تظهر فى البداية بصفات، لكننا فيما بعد نكتشف أن وراءها أسرار وخبايا كثيرة جدا، وهذا بالتحديد قدمه الفنان مفيد عاشور ببراعة وكانت عينيه خلال الحلقات الماضية تعبر عن شىء ما، لكن في الحلقة الأخيرة ظهرت حقيقته، ورأينا وجها آخر له، وهو في الحقيقة برع جدا في تقديم هذه النقلة في الأداء بعد ظهور الذهب، ومساومته لابنه دياب علي قتل "قلاش" الذي سيكشف وجهه الآخر.

الفنان مفيد عاشور كما كتبت عنه من قبل بمجرد ظهوره على الشاشة تجد نفسك تشاهد ممثلاً متألقًا، فكل كلمة تخرج من فمه لها معنى وحساب وكل جملة لها إحساس مفعم بالمشاعر حسب الموقف، عينيه تمثل ووجهه يمثل ولغة جسده يستخدمها بكل احترافية.

الفنان مفيد عاشور تاريخ حافل من الأدوار المهمة ومسيرة فنية ثرية ومتنوعة حملته إلى لقب "الفنان المبدع"، فهو ممثل يجيد أداء كل الأدوار التى تسند اليه، وهو من الفنانين الذين يعطون لأى دور يقدمونه ثقلاً كبيرًا، وإضافة إلى ذلك هو من الفنانين المشخصاتية فقد شخص من قبل شخصيات شهيرة منها دور الرئيس السادات مثلا في مسلسل "إمام الدعاة"، كما جسد شخصية شيخ الأزهر في مسلسل "الاختيار 3".

الفنان مفيد عاشور بدأ حياته الفنية في الثمانينات من خلال عدد من الأعمال مثل مسلسل (رحلة السيد أبو العلا البشري 1985) من بطولة الفنان الكبير (محمود مرسي)، (ليلة القبض على بكيزة وزغلول)في 1988 ، ومنذ الصغر كان يشارك بكل نشاط في الأعمال المسرحية التي كانت تعرض في المسرح المدرسي في المدرسة الابتدائية، تخرج في كلية الهندسة الالكترونية بمنوف وبعدها درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه بشهادة بكالوريوس في التمثيل عام 1990، وفترة التسعينات كانت من أكثر المراحل الفنية ازدهارًا في مسيرته حيث شارك فيها في عدد كبير من الأعمال وتنوعت أدواره بشكل كبير، وعام 2003 قدم دورًا هامًا في مسيرته عندما جسد دور الرئيس السابق (محمد أنور السادات) في مسلسل (إمام الدعاة) الذي يجسد حياة الشيخ الراحل (محمد الشعراوي) ، ومن المسلسلات التي شارك فيها من قبل : بنت القبايل، الوجه الآخر، ظرف أسود، سلسال الدم2، الركين، الاختيار3، وفي السينما شارك فيه : آه يا بلد آه ، امرأة آيلة للسقوط، ليلة القبض علي بكيزة وزغلول، دماء علي الأسفلت، مراهقون ومراهقات.