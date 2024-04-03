آندي كوهين يعتذر من كيت ميدلتون: “أتمنى لو أبقَيت فمي مغلقًا”

أصدر مقدم البرامج آندي كوهين اعتذارًا عن تصريحاته السابقة التي شكّكت في مكان وجود كيت ميدلتون وساهمت في التكهّنات حول إخلاص الأمير وليام لزوجته بعد اتّهامه بالخيانة، قبل أن تكشف أميرة ويلز عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

خلال بث برنامج SiriusXM يوم الاثنين، “Andy Cohen Live”، أعرب النجم البالغ من العمر ٥٥ عامًا، عن تضامنه مع أميرة ويلز وقال “أريد فقط أن أقول إنني أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المتعلقة بالأميرة كيت”.

ومع اعترافه بالانتقادات التي تلقّاها، سارع كوهين إلى التأكيد أنه كان على خطأ. وأضاف: “أعتقد أن أحد الأشخاص في سكاي نيوز وصفني بـ”الأحمق” خلال تلك المناقشة بأكملها، وكان على حق”.

واعترف آندي بخطئه في الإدلاء بتصريحات فاترة بشأن هذه المسألة، معرباً عن رغبته في ممارسة ضبط النفس في المستقبل. وقال “نحن جميعًا نضع الأميرة كيت والملك تشارلز في أفكارنا وصلواتنا”.

الجدير ذكره أنه بعد تداول مقطع فيديو يظهر أمير وأميرة ويلز في متجر مزرعة محلي منتصف آذار الفائت، انضم كوهين إلى المنتقدين عبر الإنترنت في التشكيك في هوية المرأة في المقطع، مما يشير إلى أنها ليست كيت ميدلتون. “هذه ليست كيت…” كتب على X.

بعد بضعة أيام، في إحدى حلقات برنامج “Daddy Diaries Podcast”، واصل كوهين إثارة التكهنات، مشككًا في صحة الصور التي يُزعم أنها تصور ميدلتون في منصة المزرعة. كما ألمح أيضًا إلى تورطه في إشاعات لا أساس لها من الصحة حول علاقة وليام المزعومة مع الليدي روز هانبري. “يبدو أن كل شيء يعود إلى السيدة روز، التي يُزعم أنه كان على علاقة غرامية معها… لا تنسوا أنه انفصل عن [ميدلتون] بعد سنوات من المواعدة، وخرجت الأمور عن نطاق السيطرة لبعض الوقت قبل أن يعود إلى كل.”

بالإضافة إلى هذه التعليقات، عقد كوهين مقارنة بين الأمير وليام ووالده، في إشارة إلى خيانة الملك تشارلز الثالث السابقة لقرينته الملكة كاميلا أثناء زواجه من الأميرة ديانا.

ويأتي اعتذار كوهين بعد أكثر من أسبوع من إعلان أميرة ويلز البالغة من العمر ٤٢ عامًا تشخيص إصابتها بالسرطان وبدء العلاج الكيميائي.