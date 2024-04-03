فيديو صادم لمحمد رمضان والجمهور منقسم

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان ظهر فيه وهو في حالة غضب على أحد الموظفين خلال حضوره حفل سحور في القاهرة أقامته إحدى شركات الإتصالات المصرية.

في التفاصيل، ظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يطلب التحدّث الى مدير الفندق، بعدما قام الأخير بإغلاق الميكروفون (الصوت) أثناء صعود “رمضان” الى المسرح وحديثه مع الجمهور. وبدا محمد رمضان في الفيديو منفعلاً وهو يوجّه حديثه لمدير الفندق قائلاً: “السيد مدير الأوتيل أنا عارف إنه غصباً عن حضرتك، لماذا تريد ان تقفل الصوت؟ ليه مستقصدينا؟”.

وأضاف رمضان: “أنا عارف أن هذا أمر وصل لحضرتك، قالوا لك إقفل علشان محمد رمضان موجود”. وتابع بنبرة صوت مرتفعة: “ليه؟ إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد!”.

عقب إنتشار الفيديو إنقسم روّاد مواقع التواصل الإجتماعي حول موقف محمد رمضان، حيث إعتبر بعضهم انه محق في تصرّفه فيما أكد آخرون ان طريقة حديثه مع الموظف غير مقبولة وكان بإمكانه ان يستدرك الموقف بطريقة لائقة اكثر.

تجدر الإشارة ان محمد رمضان شارك عبر صفحته على انستغرام مجموعة من الصور من حفل السحور المذكور دون ان يتطرّق الى الموقف الذي حدث مع مدير الفندق.

على صعيد الحفلات الفنية، يستعد “رمضان” لإحياء حفلاً فنياً في إمارة دبي في ١٢ نيسان/أبريل القادم بمناسبة عيد الفطر المبارك، والمقرّر إقامته على مسرح Agenda Dubai Media city.

نشير أن محمد رمضان يغيب عن الموسم الرمضاني الدرامي لكنه متواجد من الإعلانات الرمضانية لإحدى شركات الإتصالات المصرية بالتعاون مع الفنانة أنغام وبمشاركة مميزة لأفراد عائلتَي الفنانَين من خلال دويتو أغنية “الساعات الحلوة مبتخلصش”.