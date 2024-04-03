بالصورة- محمد إمام ومحمد ثروت يمتطيان حماراً

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الممثل المصري محمد إمام على التفاعل الدائم مع متابعي مسلسل "كوبرا"، إذ يواصل تشويق المشاهدين لأحداث المسلسل، والتعريف بأبطال المسلسل الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل.



وشارك محمد إمام متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بالممثل المصري محمد ثروت، من كواليس مسلسل "كوبرا".

وظهر إمام وثروت في الصور وهما يمتطيان "حمارا". وأرفق محمد إمام الصورة بتعليق قال فيه: "سمير بابجي، رفيق رحلة النجاح تقريباً كل أعمالي بقا موجود فيها، وفي رأيي هو من ظرفاء العصر". وأضاف إمام أن ثروت يمتلك روحا فكاهية عالية تجعله يعجب بجميع أعماله، وقال: "من أكتر الناس اللي بتضحكني في الحقيقة والتمثيل نورت المسلسل يا ثروت".