شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، بطولة خالد النبوى على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، إتلاف شركة يحيى شاكر مولد الكهرباء الذى اشتراه محمود حافظ لإنارة منزل مختار أبو المجد للضغط عليهم لبيع منزلهم بكل الطرق غير الشرعية والملتوية.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل امبراطورية ميم أيضا، موافقة مختار أبو المجد على حضور اجتماع السكان من أجل بيع منازل سكان المعادي، بعد أن عرضت عليه مدام مى (حلا شيحة) هذه الفكرة، وشهدت الحلقة أيضا إغراءات مالية جديدة لأسرة مختار أبو المجد لبيع منزلهم، فقد عرضت شركة يحيى شاكر عن طريق مندوبتها 200 مليون جنيه على مروان أبو المجد ليقنع عائلته بالبيع.

وشهدت الحلقة 23 أيضا من مسلسل إمبراطورية ميم إقامة مادى ( مايان السيد ) فى منزل عائلة مختار أبو المجد بسبب عدة مشاكل واجهتها فى حياتها الشخصية.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوى، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان