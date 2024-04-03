شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 9، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة فى الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، محاولات جديدة من والدة حسن مع زوجته نهى، من أجل إنهاء أزمتهما ومشاكلهما الأسرية وإعادتهما مرة أخرى لبعضهما، لتطلب الأولى من الثانية مساعدة زوجها فى المرور من تلك الأزمة المادية.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التى بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان، ليكتشفا بعد ذلك أنه ليس ابنهما بعد إجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهما بطفلهما عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان