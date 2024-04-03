شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 24، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين أمر حسن الصباح لـ يحيى بإعدام زيد بن سيحون، وذلك عقب محاكمة زيد بتهمة الخروج من الملة حسب ادعاء الحشاشين، خاصة بعدما اعترف الجميع أن حسن الصباح يظن أنه إله ويضلل الجميع، وبالتالى لا يستغرب حكم عبيدة عليه بالموت، كما شهدت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين محاولة ناجحة من ميرنا نور الدين بالهرب من القلعى هى وسارة الشامى، وذلك بمساعدة ابنها الهادى الذى استخدم السراديب فى القلعة واستطاع تهريبهم إلا أنه رفض الهرب معهم فى مشهد مؤثر بكت فيه ميرنا نور الدين أثناء توديع ابنها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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