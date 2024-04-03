بأجواء رمضانية مميزة..دانا الحلاني تتألق بإطلالة عربية و تسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت دانا الحلاني بأخر إطلالتها على متابعيها بلوك بغاية الأناقة و الجمال من دبي في الإمارات العربية المتحدة، وإرتدت قفطان، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، و ظهرت دانا و هي تستمتع بأجواء رمضانية مميزة.



وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

