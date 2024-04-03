- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تألقت دانا الحلاني بأخر إطلالتها على متابعيها بلوك بغاية الأناقة و الجمال من دبي في الإمارات العربية المتحدة، وإرتدت قفطان، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، و ظهرت دانا و هي تستمتع بأجواء رمضانية مميزة.
وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".
كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء رمضانية مميزة..دانا الحلاني تتألق بإطلالة عربية و تسحر الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.