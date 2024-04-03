مشهد حفل زفاف "شاهين" في "ولاد بديعة" على أنغام "حبك سفاح" يتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مشهد حفل زفاف "شاهين"، الذي يجسد دوره الممثل السوري سامر إسماعيل، في مسلسل "ولاد بديعة " الترند، حيث أطل الممثلون وهم يرقصون على أنغام أغنية "حبك سفاح"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



وقد ظهر في المشهد الممثلان محمود نصر وسلافة معمار.

وكان رد الممثل السوري سامر إسماعيل على إنتقادات الممثل السوري عابد فهد لمسلسل "ولاد بديعة"، وللعنف والقسوة الظاهرة فيه.

وقال سامر إسماعيل الذي يجسد دور "شاهين الدباغ" بالعمل، إن العنف حولنا في كل مكان في الوقت الحالي، والفن يجب أن يظهر قبح هذا الشيء، والعمل رسالة لرفض الواقع العنيف.

حديث سامر هذا جاء خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي.