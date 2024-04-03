شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل.. مولد نجمة خفيفة الظل بحضور طاغٍ فى بيت الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يفيض الشهر الكريم بكرمه على عدد من الفنانيين الذين يكون لهم نصيب من التواجد بقوة فيه، ليصبحوا فى مصاف النجوم الذين يولدون من رحم دراما هذا الشهر، وميرنا جميل من الفنانات اللاتى ظهرن فى هذا الماراثون الرمضانى خلال مسلسل "بيت الرفاعى" بشكل قوى وفى أول ظهورها فى هذا المسلسل توقع البعض أن الظهور سيكون مؤقتا، وينتهى بانتقال بطل المسلسل أمير كرارة أو ياسين من المكان الذى يسكن فيه أثناء فترة هروبه.



ميرنا جميل

إلا أن الكثيرين ممن أعجبوا بأدائها تمنوا عدم انتهاء دورها، وهو الذى فعله صناع العمل، حيث راهنوا عليها بإعطائها فرصة عمرها لتستمر وتنشأ بينها وبين النجم ياسين قصة حب ساخنة، لكن ميرنا كانت اسم على مسمى، وكان أداؤها جميلا بالفعل، لتؤكد على رهان الصناع وترد بقوة وتقول أنا هنا وموجودة وموهوبة، ونجحت فى الاختبار بامتياز ومع مرتبة الشرف وكانت خفيفة الظل وخفيفة الدم، وأعطاها السيناريو فرصة أخرى من التألق، حيث كانت تعليقاتها كوميدية ومضكة، أحسن صناع العمل فى الاختيار وأحسنت ميرنا جميل.