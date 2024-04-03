شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمة الفنانة مريم الخشت وتنعيها بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مريم الخشت عن وفاة عمتها مؤخراً، وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها على موقع إنستجرام، نعتها فيها بقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتى حبيبة قلبى وأمى التانية تاى الخشت، نسألكم الفاتحة فضلًا وليس أمرا".

وتعد مريم الخشت من أبرز الفنانات الشابات ممن استطعن إثبات موهبتهن مثلما حصل خلال موسم دراما رمضان العام الماضى بمسلسل عملة نادرة.



وفاة عمت مريم الخشت

وفى لقاء سابق لها كشفت الفنانة مريم الخشت، تفاصيل علاقتها مع أسرتها، قائلة إن أسرتها كانت حريصة دائما على معرفة تفاصيل تحركاتها مع أصدقائها منذ صغرها قائلة :"دائما كانوا يعرفون من هم أصحابى ومن الذين أذهب لهم وشكل البيت الذي أذهب له مع أصدقائى وهل تربية أسرة أصدقائى لهم تشبه طريقة تربية أسرتى لى".

وأضافت الفنانة مريم الخشت، خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي أم سى :"لم أغضب من طريقة تعامل أسرتى معى لأن كل تعليمات أبى كان لها أسباب، فكان دائما يسألنى ثم يقول لى سبب السؤال الذي يسأله لى".