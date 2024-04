شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكى على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

كما حاولت مربوحة التخلص من الغوريلا أكثر من مرة لكنها تفشل خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، حيث قامت برش بودرة هرش في ملابس الكبير وأبلغته أنها من الغوريلا، لكن لم يقتنع.

واجتمعت مربوحة مع جونى وهجرس لوضع خطة للتخلص من الغوريلا وحتى يكرهها الكبير وتسقط من نظره، وأقنعوا الغوريلا أن تكون راقصةـ وشاهدها الكبير وهي ترقص ليفقد الثقة فيها، وعلى المسرح يأتي نجلها ويقول إنها والدته وكانت مفقودة ويبحث عنها وأنها كانت تحب الكبير كابنها، وتعتذر مربوحة للكبير أنها كانت تغير منها ويبلغها الكبير أنه يحبها.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

