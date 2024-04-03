مي عمر: أمنح نفسي جائزة التردد وهذا النجم أفضل ممثل في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت الفنانة مي عمر، نفسها جائزة الشخص الأكثر ترددا في العالم، بينما اعتبرت النجم كريم عبد العزيز الأحق بجائزة أفضل ممثل، وأضافت في برنامج “حفلة توزيع الجوائز” أن لقب أفضل مطرب ومطربة يذهب للثنائي أحمد سعد وأصالة.

مي عمر احتفلت بنجاح مسلسلها نعمة الأفوكاتو الذي عرض ضمن مسلسلات النصف الأول من موسم رمضان 2024، وقالت أثناء حوارها لبرنامج “حفلة توزيع جوائز”، الذي تقدمه جيهان عبدالله عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، مساء اليوم الثلاثاء، إن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات.

وأضافت: «كنت حابة أغير ومن فترة طويلة معملتش شعبي، فقلت لمحمد سامي والمسلسل بيتكتب ما تعمل لي الشخصية شعبي، أنا حابة السنة دي إني أقدم شعبي.

وأشارت إلى أنها كانت مؤمنة جدًا بالشخصية التي تقدمها في المسلسل، وتعتبر أنها أقوى وأحسن شخصية تقدمها على مدار مشوارها الفني.

وبسؤالها عن ردة فعلها بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، أجابت: نسب المشاهدة كانت عالية جدًا، وناس مهمة في الوطن العربي بتكتب، كان في إحساس إن تعبي مراحش على الفاضي.

وعن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي، قالت مي عمر: ليس هذا أول تعاون بيننا، ولكنه في اللوكيشن هو شخص صارم جدا، وحتى في الكواليس لو وجدنا نهزر يزعق ويقول اقعدوا راجعوا المشهد، ويريد الكل في حالة شغل دائمة، وطالما فيه التزام لا يحدث مشاكل ولكن من يخرج عن رؤيته يتعصب.

وعن أفضل فيلم، قالت مي عمر: «(دعاء الكروان)، فيلم رائع جدا وكنت في رحلة سفر مؤخرا وشاهدته خلال تواجدي بالطائرة، وإن فيلم مر عليه كل هذه السنوات وما زلنا نشاهده حتى الآن ولا ينقصه شيء من تمثيل وقصة ومشاهد رائعة.

وعن أفضل ممثل بالنسبة لها، أشارت: أعطي الجائزة للفنان كريم عبد العزيز، ورأيت له حلقات من مسلسل (الحشاشين).

واختارت مي عمر الفنان أحمد سعد لجائزة أفضل مطرب، وقالت: هو يسير على تراك مميز وطرح أغان رائعة الفترة الماضية، وأفضل مطربة بالنسبة لي أصالة.

وعن جائزة تقديرية تمنحها لنفسها، أوضحت الفنانة مي عمر: أمنح نفسي جائزة التردد، أنا أكثر شخص متردد في العالم، وطوال الوقت بفكر وأحسب كل خطوة.