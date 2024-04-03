مادونا تعتدي على ترنيمة السيدة فيروز في أغنية شيطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدمت النجمة العالمية مادونا مجدداً على استخدام ترنيمة “اليوم عُلّق على خشبة” للسيدة فيروز، خلال استعراضها الأخير، وأثناء فقرة بأجواء “شيطانية”.

وفي التفاصيل، قدّمت المغنية الأميركية أغنيتها The Beast Within في حفلها في ولاية دالاس قبل أيام قليلة، بأداء “ريمكس” جديد، من خلال إقحام الترنيمة الدينية، داخل الأغنية المثيرة للجدل والمصنّفة في خانة “التجذيف” على الدين.

وسبق أن استخدمت مادونا الترنيمة في أغنيتها “إيروتيكا” في عام 1992، ما دفع السيدة فيروز إلى رفع دعوى قضائية في نيويورك، فتمّ تغريم الفنانة الأميركية مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي.

وأغضب استعراض مادونا في دالاس عدداً كبيراً من الحاضرين العرب الذين رفضوا إساءة استخدام الترنيمة المخصّصة ليوم الجمعة العظيمة، فخرجوا احتجاجاً على تقديم الترنيمة في “طقوس شيطانية”.