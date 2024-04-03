شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 9.. الطبيب يتأكد من إصابة حنان سليمان بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة ذهاب صالح (أشرف زكى) وزوجته نوال (حنان سليمان) إلى طبيب الأورام بالتحاليل والأشعة اللازمة، بعد شكه فى إصابتها بالسرطان، وبالفعل يخبرهم الطبيب أن الورم انتشر فى أكثر من مكان فى جسدها، ومن الضرورى أن تبدأ العلاج فورا للسيطرة على المرض.





أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مليحة الحلقة 9