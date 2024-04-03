شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب: "انفصال أبويا وأمى أصعب فترة فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حسام حبيب، أنه يتمنى إلغاء فترة من حياته تكونت فيها مشاكله وعيوبه وإعادة هذه الفترة بشكل أفضل، قائلا: "لو حياتي مسرحية اقدر ألغي فصل منها أقول ساعات يجيلى وسواس قهري من بداية العشرينات لو هلغي فترة هتكون اللي تكونت فيها مشاكلي وعيوبي".

وأوضح حسام حبيب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة الحياة، أن "الفترة التي يحب إلغاءها في حياته هي مشاكل بين أهله أو انفصال والده وولدته"، مضيفا: "الفترة دي أثرت فيا وخلتني دايما عايش في رعب من الانفصال عن أي حاجة بحبها وخوف زيادة وفي الآخر مش بوصل لنتيجة".

وتابع: "بعد الفترة دي فهمت الواقع ومن رحمة ربنا معرفناش أننا منعرفش أمته مثلا لحظة الموت لأنها حاجة صعبة، ولما بغلط بحب العقاب وبكره الكذب وبحب العقاب عشان ضميري بيرتاح وجلد الذات جاب لى كثير من الأمراض النفسية".