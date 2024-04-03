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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني وائل كفوري صورة له عبر حسابه الخاص ظهر فيها مرتدياً جاكيت سوداء جلد وظهر فيها مائلاً الى جانه الأيسر، وعلق كاتباً :" الوقت هدية ElWaetHdiye، الليلة الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت، مشيراً الى أغنيته الجديدة التي تحمل إسم " الوقت هدية" التي سيطرحها الليلة .
وأحدثت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الكثير من الجدل، بين رواد الإنترنت، بعد رسالة تهديد غامضة نشرتها عبر حسابها الرسمي.
وكتبت أنجيلا بشارة في تعليقها: "ولادي خط أحمر... سكتلكن كتير... انتبهوا على حالكن...!!"
وأضافت في منشور آخر: "وهيدا آخر إنذار إلكن..".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يعلن موعد عرض أغنيته الجديدة " الوقت هدية " - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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