شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9 .. نادية تطلب من أدهم العودة لبيته وأولاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب نادية إلى أدهم "شريف منير" في الفندق لزيارته والاطمئنان عليه خلال الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين، وتحاول إقناعه بمحاولة لم الموضوع وعدم هدم البيت حفاظا على نفسية الأولاد وتطالبه بأن يسامح، وتطلب نادية من شريف "ماجد الكدوانى" أن ينصحه بالعودة إلى بيته وأولاده.



وبالمقابل تطرد ريكو عاصم ووالده من الشقة بعد أن اكتشفته أنه يسمى زميلته على الموبايل حسن شركة وكسرت هاتفه المحمول، وتتصل ريكو بياسمين وتخبرها بأنها وعاصم سوف يتطلقان.



يعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.