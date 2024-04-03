شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 24.. الكبير يضع خطة حتى يكسب حزلقوم المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكبير، على أن حزلقوم يدرس يوميا حتى يستعد للمسابقة "مين اللى هيكسب النصف مليون"، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، كما أخذ هجرس حزلقوم عنده إلى منزله لتدريبة على الأسئلة على الكومبيوتر من لعبة "من سيربح المليون".

ولكن فشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها، و دخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، فى وبداية الحلقة جلس الكبير يتناول الفطار مع زوجته مربوحة وأولاده عترة وجونى، وطلب منه العترة الزواج وقال له الكبير "لما تكبر تبقى تفكر في الزواج".

ووصل حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادى عن أحدث المشروعات، ودخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان، وقال لهم ان نجله دخل مسابقة مين اللى هيكسب النصف مليون، ليدخل معه حزلقوم في تحدى وأنه من سيربح يتنازل عن العمدية للآخر، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.