شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. سليم الترك يهرب من بيت دهب تامر قبل زواجه منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تم خطف علي- سليم الترك، من قبل الرجل الذي اتهمته أم راندا- عبير منير، بأنه من خطف ابنتها وطلب مبلغ مليون جنيه، هذا المبلغ الذي كان دفعه لها رشوة لتيسير بعض الأمور، وعندما أحضر علي لها اتصلت على الفور بصدفة - ريهام حجاج، حتى يتم عقد قران علي على راندا- دهب تامر، وعندما وصلت صدفة لمنزلهم قالت لها راندا إن علي يطلب شقة ومليون جنيه حتى يوافق على الزواج، فدخلت عليه صدفة كي تجبره على الزواج ولكنها وجدته قد هرب من المنزل.

وكانت قد كشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، مشاهد مثيرة، حيث ذهب طارق- عصام السقا، لصدفة- ريهام حجاج، وعندما رأته سألته عن سبب الزيارة وأنه قد أخذ منها ما يريد وهي لا تريد رؤيته مرة أخرى، ولكنه أقنعها أنه أتى كي يساعدها كما هي ساعدته في أن يعيد حقه الذي سرقه عمه، وكشف لها أن لديه حلاً لإنهاء مشكلة زواجها من عمه، فاضطرت صدفة أن تركب معه سيارته وهي مستاءه لتعرف منه كيف ستتخلص من هذا الزواج.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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