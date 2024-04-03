لجين عمران: “كنت هزغرط من الفرحة عند انفصال أسيل”… تفاصيل تكشف لأول مرّة

نفت الإعلامية السعودية، لجين عمران، الإشاعة التي تحدّثت عن انها كانت السبب في طلاق شقيقتها الممثلة أسيل عمران من الإعلامي البحريني خالد الشاعر.

وأضافت “لجين” خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “حبر سري”، ان لا أحد يمكن أن يؤثّر على أسيل، فهي خاضت التجربة بنفسها وعاشت عواقبها الى ان “صحَت” فجأة عندما خسرت طفلها بين يدَيها بعد ستة أيام من ولادته، مؤكّدة ان تلك التجربة القاسية شكّلت نقطة تحوّل في حياة شقيقتها أسيل ونظرة الحب انكسرت تمامًا.

وأشارت لجين أنها كانت ضد زواج شقيقتها منذ البداية، لذلك لم تحضُر كتب الكتاب ولم تكن موافقة عليه وهي الوحيدة من العائلة التي لم تكن موافقة على الزواج خاصة انها كانت ترى اشياءً كثيرة وراء هذا الزواج لم يكن أحد يراها. وقالت: “كنت عارفة أنها ستُطلّق”.

ولفتت لجين أنها حذّرت عائلتها بشأن هذا الزواج لكن كان جوابهم “أختك تحبه”، لذا تركتها تخوض التجربة.

وأكّدت لجين أن أسيل عندما أخبرتها بنيّتها الانفصال عن خالد الشاعر “كانت هتزغرط من الفرحة لان أخيرًا وعت وصحت”.

خلال اللقاء، تحدّثت “لجين” عن مصدر ثروتها، ولفتت إن مصدرها معروف وهو من العقارات والإستثمارت. مشيرة ان العقارات تعطي شعور بالأمان والإستقرار للمرأة وان مدخولها من الإعلام لا يكفيها.

ورداً على سؤال عن قصة زواجها من اماراتي، أجابت “لجين” إنها قررت إخفاء هوية زوجها لكي تحميه وتحمي حياتها الخاصة، لأنها شاهدت العديد من زيجات المشاهير تنتهي بالإنفصال بسبب عرض تفاصيل حياتهم الخاصة أمام العلن ما يعرّضها للخطر بسبب الغيرة من المعجبين والمعجبات وغيرها من المضايقات.

كما رفضت “لجين” الحديث عن الإعلامية مهيرة عبد العزيز أو التطرق الى اسباب الخلاف بينهما.

ووصفت “عمران” التطوّر الذي يحصل في السعودية بالرائع ووجهت التحية لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان ووصفته بـ عرّاب الرؤية والتغيير الذي حقق احلام السعوديين والسعوديات.

نذكر ان اسيل عمران وخالد الشاعر اعلنا انفصالهما رسمياً في العام ٢٠١٦، على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سبق للثنائي الانفصال عقب زواجهما ولكن عادا الى بعضهما الى ان حصل الإنفصال الرسمي والعلني.